GKS Katowice - JKH GKS Jastrzębie 6:2. Mistrz Polski w półfinale ZDJĘCIA KIBICÓW I MECZU

GKS Katowice - JKH GKS Jastrzębie 6:2. Zadecydował pierwszy atak katowiczan

Hokeiści GKS Katowice jako ostatni awansowali do półfinału Polskiej Hokej Ligi. Po zaciętej trwającej aż siedem spotkań rywalizacji mistrzowie Polski wyeliminowali JKH GKS Jastrzębie wygrywając decydujący siódmy mecz play off 6:2. W półfinale GieKSa zmierzy się z Comarch Cracovią.

O wyniku ostatniego spotkania śląskiego ćwierćfinału zadecydował pierwszy atak katowiczan. Mateusz Bepierszcz godnie zastąpił w nim chorego Bartosza Fraszko i zdobył dwie bramki dla zespołu trenera Jacka Płachty. Kolejne dwie dorzucił drugi ze skrzydłowych Kanadyjczyk Brandon Magee, a kapitan GieKSy Grzegorz Pasiut tym razem ograniczył się do asystowania kolegom oraz strzału w poprzeczkę.

We wtorkowy wieczór mała hala Spodka wypełniła się kompletem widzów, bo bilety na ten mecz sprzedały się błyskawicznie. Doping dla gospodarzy nie cichł nawet na chwilę i to właśnie on poprowadził katowiczan do zwycięstwa, choć dwa ostatnie pojedynki tych drużyn w Satelicie wygrali zawodnicy JKH.