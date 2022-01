GKS Katowice ma nowego napastnika. Gwiazda ligi wraca do tego klubu

Marcin Kolusz wraca do GKS Katowice. 36-letni napastnik przeniósł się z Tauron Podhala Nowy Targ do klubu ze stolicy Górnego Śląska na decydującą część sezonu i ma pomóc drużynie trenera Jacka Płachty w walce o medale Polskiej Hokej Ligi.

Kolusz szukał nowego klubu po tym jak Podhale straciło szansę na grę w play off. Jedna z gwiazd naszej ligi nie chciała kończyć sezonu już w lutym i rozmawiała z liderem PHL z Oświęcimia. Do porozumienia z Unią jednak nie doszło, za to chęć pozyskania tego zawodnika wyraził GKS Katowice i w ten sposób wychowanek Podhala wrócił do Satelity po dwuletniej przerwie. Wcześniej Kolusz grał w GieKSie w sezonie 2019/20 i był wówczas czołowym zawodnikiem drużyny.