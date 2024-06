GKS Katowice: Najnowsze ZDJĘCIA i FILM z budowy nowego stadionu i hali Rafał Musioł

Nowy Stadion Miejski, dedykowany GKS Katowice, powstaje na Załęskiej Hałdzie, tuż obok autostrady A4. Prezydent Marcin Krupa oficjalnie zapowiedział, że zwróci się do radnych, by ulica okalająca kompleks sportowy otrzymała nazwę Nowa Bukowa. Stadion z trybunami na 14.896 osób, hala dla 2.792 kibiców, dwa trawiaste boiska treningowe, parkingi oraz mała infrastruktura są na etapie plac wykończeniowych. Zobaczcie, co dzieje się na placu budowy.