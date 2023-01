GKS Katowice - Odra Opole 1:2. Trzy nieuznane gole GieKSy. Zdjęcia ze sparingu oraz kibiców

Pierwszy mecz GKS Katowice w 2023 roku zakończył się porażką zespołu Rafała Góraka. Na boisku Rapidu katowiczan pokonała Odra Opole. W GieKSie zadebiutował Mateusz Marzec, który na Bukową trafił właśnie z Odry.

GKS rozpoczął z impetem. Już w 1 minucie katowiczanie domagali się rzutu karnego, a w 13 Adrian Błąd pokonał bramkarza rywali, jednak sędzia w obu przypadkach podejmował decyzje niekorzystne dla gospodarzy. Za to w 20 Odra sprytnie rozegrała rzut wolny i Artur Pikk pokonał Dawida Kudłę.

Ekipa Góraka miała okazje do wyrównania, ale Marzen przegrał w sytuacji sam na sam z bramkarzem, a Błąd znów posłał piłkę do siatki z pozycji spalonej, podobnie jak Dominik Kościelniak w 83 minucie. Ten sam zawodnik doprowadził jednak do remisu, ale kilkadziesiąt sekund później Michał Klec głową dał Odrze trafienie na wagę wygranej.