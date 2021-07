GKS Katowice oszczędza i dostaje 9 milionów złotych z miasta

Radni Katowic zgodzili się na zakup przez miasto nowych akcji GKS Katowice. Kwota, jaka zasili klub z Bukowej to 9 milionów złotych. W styczniu do GKS-u trafiło już 16,5 mln zł.

Podczas sesji podkreślano zarówno sukces sportowy piłkarzy - część środków (800.000 zł) ma do nich trafić w formie premii za awans do Fortuna 1. Ligi, a także oszczędności dokonane przez prezesa Marka Szczerbowskiego. Koszty klubu wynoszą obecnie 18,5 mln zł, a zatrudnienie - wliczając zawodników wszystkich sekcji - to 170 osób.

GKS wciąż jednak nie ma dużego sponsora.

- Musimy dążyć do tego, by zmniejszyć udział finansowy miasta w działalności klubu - podkreślił wiceprezydent Bogumił Sobula.

Do klubu nie trafi cała kwota. Część zostanie przekazana miejskim spółkom, które pożyczały GKS-owi pieniądze.

Za uchwałą głosowało 16 radnych, przeciw 1, a 10 wstrzymało się.