GKS Katowice - Podbeskidzie 2:2. Emocje przy Bukowej. GKS ratuje remis w doliczonym czasie!

Po wysokiej porażce z Odrą Opole trener Piotr Jawny nie był optymistą - z rozbrajającą szczerością przyznał, że w przeciągu tygodnia jego piłkarze nie nadrobią dużych zaległości treningowych. Ci jednak pokazali, że czas pracuje na ich korzyść, bo w Katowicach zaprezentowali się znacznie lepiej niż przed tygodniem, ale to i tak nie wystarczyło to do zwycięstwa. Ambitny beniaminek odrobił dwubramkową stratę i w doliczonym czasie gry zapewnił sobie cenny remis.

ZOBACZ ZDJĘCIA z meczu GKS Katowice - Podbeskidzie Bielsko-Biała, 14.08.2021