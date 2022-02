GKS Katowice przed historyczną szansą. Trener Grzegorz Słaby: Za chwilę zacznie się ścieżka zdrowia ROZMOWA

Stwierdził pan, że przed wami otwarta droga do play off, ale z drugiej strony macie mecze z bardzo wymagającymi drużynami.

Dla każdego zawodnika w PlusLidze jest przyjemnością zagranie przeciw mistrzowi Europy, jakim jest ZAKSA, czy przeciwko mistrzowi Polski Jastrzębskiemu Węglowi. Dla nas to jest fajny moment sezonu, bo nic nie musimy, ale możemy, a na pewno bardzo chcemy zakwalifikować się do play off-ów. Nie byliśmy przed sezonem stawiani w roli faworyta do tego, aby w ogóle włączyć się do grania o play off, a swoją dobrą postawą na przestrzeni całego sezonu zapracowaliśmy sobie na ten moment, w którym się znaleźliśmy. Mamy przed sobą okazję, z której chcemy skorzystać.

