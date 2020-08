GKS Katowice rozpoczął rozgrywki w fatalnym stylu od porażki z Hutnikiem Kraków

Fatalny początek sezonu w wykonaniu piłkarzy GKS Katowice. Po porażce w Pucharze Polski z Garbarnią Kraków zespół z Bukowej przegrał też inaugurację ligową z Hutnikiem Kraków 1:3 (0:3), a wynik meczu pod Wawelem mógł być jeszcze wyższy.

W pierwszej połowie katowiczanie sami zafundowali sobie koszmar. W 1 minucie po błędzie Sanockiego sędzia podyktował rzut karny wykorzystany przez Piotra Stawarczyka, w 20 po rzucie rożnym Mrozek minął się z piłką, a Radek Dejmek... wpakował piłkę do własnej bramki, a w 45 Przemysław Antoniak wykorzystał nieporozumienie obrońców.

Rafał Górak kręcił z niedowierzaniem głową, ale wynik był faktem. Katowiczanie, uważani za faworytów rozgrywek, nie mieli w meczu z beniaminkiem nic do powiedzenia. Po zmianie stron Filip Kozłowski błyskawicznie pokonał bramkarza Hutnika, GKS przejął inicjatywę, ale to krakowianie stworzyli sobie znacznie lepsze okazje do zdobycia kolejnych goli. Ich marnowanie zemściło się na nich w 90 minucie i kosztowało nerwy w doliczonym czasie gry. Ostatecznie jednak trzy punkty, zasłużenie, pozostały przy gospodarzach.