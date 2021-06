GKS Katowice - Stal Rzeszów 4:1. GieKSA wraca do 1 ligi! Zobaczcie zdjęcia!

KONIEC MECZU! GKS WRACA DO 1. LIGI!

Do przerwy GKS prowadzi 2:1. Od awansu zespół z Katowic dzieli już tylko 45 minut.

15' Stal poczuła wiatr w żagle, bramkarz GKS-u ma okazje, by się wykazać.

10' Wojciech Rejman z rzutu wolnego doprowadza do wyrównania. Ależ wymiana ciosów na Bukowej!

7' 1:0 dla Gieksy! Akcja Arkadiusza Woźniaka, dośrodkowanie w pole karne, a tam Adrian Błąd sprytnie pakuje piłkę do siatki

Sytuacja jest jasna. Zwycięstwo da GieKSie awans do 1 ligi.

Do rozpoczęcia meczu zostało 20 minut

TAK ZAPOWIADALIŚMY MECZ

Piłkarze GKS Katowice stają przed szansą, by po dwóch latach wrócić do Fortuna 1. Ligi. Zespół Rafała Góraka do osiągnięcia celu potrzebuje zdobycia dwóch punktów w dwóch ostatnich meczach. Sprawę może rozstrzygnąć już w poniedziałek 7 czerwca, ale musi pokonać na Bukowej Stal Rzeszów. W przeciwnym przypadku wszystko rozstrzygnie się dopiero na wyjeździe w Ostródzie.