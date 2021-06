GKS Katowice - Stal Rzeszów: Pierwsza piłka meczowa NA ŻYWO, TRANSMISJA, ZAPOWIEDŹ

Piłkarze GKS Katowice stają przed szansą, by po dwóch latach wrócić do Fortuna 1. Ligi. Zespół Rafała Góraka do osiągnięcia celu potrzebuje zdobycia dwóch punktów w dwóch ostatnich meczach. Sprawę może rozstrzygnąć już w poniedziałek 7 czerwca, ale musi pokonać na Bukowej Stal Rzeszów. W przeciwnym przypadku wszystko rozstrzygnie się dopiero na wyjeździe w Ostródzie.

Dla gości poniedziałkowy mecz też ma jednak olbrzymie znaczenie. Stal walczy o udział w barażach o awans. Do zajmującej szóste, ostatnie związane z tym miejsce, traci tylko jeden punkt. W ostatniej kolejce rzeszowianie zagrają u siebie z Lechem Poznań i będą zdecydowanymi faworytami.

W zespole Stali znajduje się aż pięciu byłych piłkarzy GKS-u: Grzegorz Goncerz (król strzelców I ligi w barwach tego klubu), Dominik Sadzawicki, Radosław Sylwestrzak, Damian Michalik i Oktawian Skrzecz. To akurat dla katowiczan kiepska wróżba, bo oni akurat byli "kaleczeni" przez swoich dawnych zawodników wyjątkowo często.