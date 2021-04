GKS Katowice wraca do gry! GieKSa trenuje po koranawirusie. Wiadomo, kiedy mecze z Olimpią Elbląg i Błękitnymi Stargard

- Kwarantanna była 10-dniowa, ale na szczęście zawodnicy nie mieli aż tak dużych objawów, więc mogli wykonywać pracę indywidualną, przed kamerkami - mówił trener Górak. - Natomiast z tymi, co nie byli zakażeni od kilku dni mogliśmy normalnie trenować. Kontrolujemy ich stan zdrowia, ale to młode, zdrowe organizmy. Jestem pełen optymizmu.

Katowiczanie teraz będą nadrabiać zaległości. Zapowiada się bardzo intensywny okres.

Rafał Górak: Fajnie, że będziemy często grali

- Najbliższych tygodniach czeka nas dziewięć meczów, można powiedzieć, że w cyklu środa-sobota. Zawodnicy lubią grać, oby tylko wszystko było w porządku, to nasza kadra jest na tyle szeroka, aby rotować składem i zdobywać punkty, co jest najważniejsze. To, że będziemy grali często, to fajnie, bo adrenalina będzie rosła co chwilę, byle byśmy zdobywali punkty.