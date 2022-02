GKS Katowice wybrał sobie w play off za rywala Zagłębie Sosnowiec ZDJĘCIA

GKS Katowice wybrał sobie w play off za rywala Zagłębie Sosnowiec

Każda ekipa miała dwie godziny na podjęcie decyzji poczynając od przystępującej do play off z pierwszego miejsca GieKSy. Wybory zostały jednak dokonane błyskawicznie.

Co więcej niczym nie różniły się one od tradycyjnej drabinki play off, bo lider z Katowic wybrał ósme Zagłębie, druga w tabeli Unia zdecydowała się grać z siódmym Sanokiem, a broniący tytułu hokeiści z Jastrzębia, którzy ukończyli tę część rywalizacji na trzecim miejscu, wskazali na ekipę z Torunia.