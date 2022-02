GKS Katowice - Zagłębie Sosnowiec ZDJĘCIA KIBICÓW, WYNIK Katowiczanie w derbach strzelali w osłabieniu

GKS Katowice - Zagłębie Sosnowiec 3:1. Katowiczanie strzelali w osłabieniu

Mecze GKS Katowice z Zagłębiem Sosnowiec w sezonie zasadniczym były bardzo zacięte, ale play off to zupełnie inny hokej. Gospodarze w Satelicie w spotkaniu otwierającym ćwierćfinałowe zmagania dominowali na lodzie i odnieśli najwyższe zwycięstwo nad sąsiadem zza miedzy robiąc pierwszy krok w kierunku awansu do półfinału.

