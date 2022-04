GKS Katowice zagra ze zwycięzcą Ligi Mistrzów. Świąteczna siatkówka w Spodku ZDJĘCIA Jacek Sroka

Siatkarze GKS Katowice ostatni raz w Spodku grali blisko 2,5 roku temu

Ligowa siatkówka wraca do Spodka. To właśnie w tej legendarnej hali siatkarski zespół GKS Katowice rozegra rewanżowe starcie 1/4 finału PlusLigi z Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Mecz odbędzie się w Poniedziałek Wielkanocny, 18 kwietnia o godzinie 14.45. Zobaczcie gdzie można kupić bilety na to spotkanie i ile kosztują.