GKS Katowice. Złote Buki 2021 rozdane! ZDJĘCIA Kibice GieKSy wybrali najlepszych oraz wydarzenie. Jan-Krzysztof Duda z nagrodą specjalną

Złote Buki to plebiscyt organizowany przez GKS Katowice we współpracy z redakcją GieKSa.pl, w którym kibice wybierają najlepszych sportowców poszczególnych sekcji. W 14. edycji plebiscytu głosować można było od 29 grudnia 2021 do 3 stycznia 2022 roku.

Zobacz ZDJĘCIA z gali Złote Buki 2021 GKS-u Katowice, 11.01.2022 r.