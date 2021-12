GKS Katowice. Złote Buki 2021. Zaczęło się głosowanie! Wśród nominowanych jest Brzęczek. Co było największym wydarzeniem? LISTA NOMINACJI

„Złote Buki” to plebiscyt organizowany przez klub we współpracy z redakcją GieKSa.pl, w którym kibice wybierają najlepszych sportowców poszczególnych sekcji GKS-u Katowice.

GKS ma ekstraklasowe drużyny piłkarek nożnych, siatkarzy oraz hokeistów. Piłkarze w tym roku wrócili do Fortuna 1. Ligi. Kibice wreszcie doczekali się rozpoczęcia budowy stadionu, co jest bardzo mocną kandydaturą do wydarzenia roku, choć nie brakowało innych, które weszły do historii GieKSy.

Wśród nominowanych piłkarzy są trzej pomocnicy, którzy mieli duży udział w awansie. Tytułu Siatkarza Roku broni Jakub Jarosz.

Głosować można na stronie zlotebuki.gkskatowice.eu do 3 stycznia 2022 r. do godz. 23.59. W styczniu GKS przedstawi laureatów głosowania.