GKS Tychy czy Radomiak awansuje do PKO Ekstraklasy? Są jeszcze Arka Gdynia i ŁKS Łódź. Zostały cztery kolejki wyścigu o bezpośredni awans! Tomasz Kuczyński

GKS Tychy ma 50-lecie klubu uczcić awansem do PKO Ekstraklasy. Do końca sezonu zostały tylko cztery kolejki (nie licząc baraży), a drużyna trenera Artura Derbina zajmuje 2. miejsce oznaczające bezpośredni awans do elity! Po piętach tyszanom depcze jednak Radomiak Radom. Liderem jest Bruk-Bet Termalica Nieciecza.