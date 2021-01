GKS Tychy - GKS Katowice 0:1. W pojedynku dwóch GKS-ów lepsi katowiczanie

W I połowie na lekko zaśnieżonym boisku dominowali tyszanie. Dobre okazje do zdobycia bramki mieli Szymon Lewicki i Bartosz Biel, ale Bartosz Mrozek stojący w bramce katowiczan nie dał się pokonać, a groźne uderzenie Oskara Paprzyckiego z dystansu też nie przyniosło gola.

Początek II połowy również należał do I-ligowców, ale tyszanom dalej brakowało skuteczności. Po godzinie gry do głosu doszli katowiczanie. Najpierw piłkę w siatce rywali umieścił Arkadiusz Wożniak, ale sędzia nie uznał tego trafienia dopatrując się spalonego. Kolejna próba Patryka Szwedzika była już udana. Wprowadzony chwilę wcześniej na boisko 19-letni napastnik GieKSy sam odebrał piłkę rywalom i pewnie skierował ją do siatki