GKS Tychy - GKS Katowice 4:3. Śląskie derby dla tyszan ZDJĘCIA KIBICÓW I MECZU

GKS Tychy - GKS Katowice 4:3. Śląskie derby dla tyszan

Hokeiści GKS Tychy odnieśli piątą z rzędu wygraną powstrzymując przy okazji zwycięską serię lidera z Katowic. Śląskie derby Polskiej Hokej Ligi były bardzo zacięte, a tyszanie triumfowali w nich po raz drugi w tym sezonie. O ich sukcesie zadecydowała jedna bramka.

Początek spotkania na Stadionie Zimowym należał do gospodarzy, którzy szybko objęli dwubramkowe prowadzenie. Goście ani myśleli jednak odpuszczać. Katowiczanie mieli w swoich szeregach Patryka Wronkę, który najpierw wykorzystał rzut karny podyktowany po faulu na nim, a w II tercji dostawiając kij do podania Mateusza Michalskiego doprowadził do remisu.

ZDJĘCIA KIBICÓW I MECZU GKS TYCHY - GKS KATOWICE