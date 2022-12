GKS Tychy - GKS Katowice: Podczas śląskich derbów na lód polecą tysiące pluszaków Jacek Sroka

Akcja Teddy Bear Toss odbędzie się na lodowisku w Tychach już po raz dziewiąty

Po reprezentacyjnej przerwie wracamy do ligowych zmagań. Hit 31. kolejki PHL odbędzie się we wtorek 20 grudnia na Stadionie Zimowym, gdzie GKS Tychy zagra z GKS Katowice. W trakcie śląskich derbów odbędzie się akcja Teddy Bear Toss i na lód polecą tysiące pluszaków, które zostaną przekazane do domów dziecka.