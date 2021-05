GKS Tychy - Górnik Łęczna LIVE, WYNIK, NA ŻYWO, GDZIE OGLĄDAĆ Mecz drużyn, które chcą do Ekstraklasy. Tyszanie wracają na swój stadion

Do Ekstraklasy bezpośrednio awansują dwa najlepsze zespoły I ligi. W tym momencie są to Bruk-Bet Termalica Nieciecza i GKS Tychy. Górnik Łęczna zajmuje 4. miejsce, ale ma tylko dwa punkty straty do tyszan. Sytuacja w tabeli pokazuje, jak ważny jest piątkowy mecz.