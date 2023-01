GKS Tychy - JKH GKS Jastrzębie 4:3. Tyszanie pokazali Puchar Polski kibicom i wygrali śląskie derby ZDJĘCIA FANÓW I MECZU

GKS Tychy - JKH GKS Jastrzębie 4:3. Tyszanie pokazali Puchar Polski kibicom i wygrali śląskie derby

Hokeiści GKS Tychy na zakończenie starego roku zdobyli Puchar Polski. Podczas finałowej potyczki w Oświęcimiu drużynie trenera Andrieja Sidorienki nie mogli towarzyszyć tyscy kibice, bo organizatorzy postanowili nie wpuszczać ich na trybuny. Pierwsze spotkanie w nowym roku było więc świetną okazją do zaprezentowania trofeum fanom "Trójkolorowych".

Śląskie derby były bardzo zacięte. W I tercji tyszanie dwa razy obejmowali w nich prowadzenie, ale goście za każdym razem doprowadzali do remisu, a na sekundę przed zakończeniem tej odsłony to JKH wyszedł na prowadzenie 3:2 po tym jak błąd obrony gospodarzy wykorzystał Arkadiusz Kostek kierując krążek do pustej bramki.