GKS Tychy liderem Pro Junior System. W lidze zagrał nawet 15-latek

GKS Tychy odważnie stawia na młodych piłkarzy. To wszystko przekłada się na wynik w Pro Junior System. Tyski klub jest bezapelacyjnym liderem tabeli. Stawką tego rankingu jest walka nie tylko o duże pieniądze, ale przede wszystkim o przyszłość klubu. W PJS zdobyć można prawie dwa miliony złotych i wychować kolejnych reprezentantów Polski.

- Obecna pozycja zdecydowanego lidera w Pro Junior System nie jest dziełem przypadku. To efekt kilkuletniej pracy polegającej na przygotowywaniu młodych zawodników do wymagań piłki seniorskiej i przeprowadzaniu ich poprzez rezerwy do gry w I zespole – mówi Leszek Bartnicki, prezes KP GKS Tychy S.A.

W tym sezonie w zespole GKS Tychy punktuje na razie dwóch zawodników. Liderem wśród młodzieżowców jest Krzysztof Machowski, ale zaraz za jego plecami znajduje się reprezentant Polski U-21, Jan Biegański. W przyszłym roku grono tych piłkarzy mogą jeszcze powiększyć Natan Dzięgielewski, Michał Ploch czy wracający po kontuzji Miłosz Pawlusiński.