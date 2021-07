GKS Tychy - ŁKS Łódź GDZIE OGLĄDAĆ?, TRANSMISJA Hitowy mecz dwóch rannych z poprzedniego sezonu Fortuna 1. Ligi

Trener Artur Derbin analizuje ŁKS Łódź

W Tychach szybko pozbierali się po przegranym barażu z Górnikiem Łęczna, dokonali kilku zmian personalnych, przygotowali się do nowego sezonu i już nie mogą się doczekać meczu z ŁKS-em.

- Od razu "na dzień dobry" spotyka się dwóch rannych po ostatnim sezonie – ocenia trener tyszan Artur Derbin. - Biorąc pod uwagę analizę przeciwnika, trzeba było się pochylić nieco głębiej nad tym tematem z racji tego, że zaczęli pracę z nowym trenerem Kibu Vicuną, z którym też miałem okazję poznać się bliżej. Trzeba było się przyjrzeć, jaki sposób gry będą preferować w najbliższym sezonie. Jeżeli chodzi o ofensywę tego zespołu - za wiele się nie zmienia, bo to jest ich największa siła, największa broń. Mają ku temu zawodników na ofensywnych pozycjach, ale nie tylko. Jest też Bartek Szeliga, który miał u nas bardzo dobry sezon i był bardzo pożyteczny w ofensywie. To ich największa siła - dużo rotacji, spora mobilność, duża kreatywność. Na to musimy być przygotowani, ale też dać coś od siebie.