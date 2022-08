GKS Tychy - Podbeskidzie 1:4. Górale pokazali siłę. Dominacja i trzecie zwycięstwo z rzędu

W ostatnich dniach toczono żywe dyskusje o tym co konkretnie Podbeskidzie chce osiągnąć w rozpoczętym niedawno sezonie. Sami piłkarze unikali jednoznacznych deklaracji walki o bezpośredni awans, co nie spodobało się części kibiców, którzy chcą widzieć swój zespół w PKO Ekstraklasie. Na szczęście dla nich, podopieczni Mirosława Smyły od słów wolą czyny. W niedzielne popołudnie w Tychach rozegrali swój najlepszy mecz w tym sezonie i zanotowali trzecie zwycięstwo z rzędu, po którym w ligowej tabeli ustępują tylko Wiśle Kraków.

Przewaga Podbeskidzia w Tychach nie podlegała żadnej dyskusji. Goście lepiej operowali piłką, stwarzali sobie więcej okazji do zdobycia bramki i tylko przez własną niefrasobliwość musieli drżeć o wynik przez blisko 70 minut.

Trener gości dokonał kilku zmian w linii pomocy - po raz pierwszy w tym sezonie od początku zagrał Tomasz Jodłowiec, a na prawe skrzydło został przesunięty 19-letni Bartosz Bernard. Centralną postacią w ataku Górali pozostał za to Kamil Biliński i to ta trójka miała decydujący wpływ na przebieg meczu.