GKS Tychy sięga po mistrzów Polski. Dwóch hokeistów JKH GKS Jastrzębie przenosi się do Tychów ZDJĘCIA

GKS Tychy sięga po mistrzów Polski. Dwóch hokeistów JKH GKS Jastrzębie przenosi się do Tychów

Jakub Michałowski jest wychowankiem JKH GKS Jastrzębie. 23- letni obrońca w ubiegłym sezonie wystąpił w 39 spotkaniach PHL. Dla młodego obrońcy był to bardzo intensywny czas. Zawodnik równolegle grał również w barwach pierwszoligowej Polonii Bytom i był powoływany do reprezentacji Polski.

- Jakub to bardzo waleczny i charakterny zawodnik. Są to cechy, które wyniósł z rodzinnego domu. Nazwisko Michałowski jest doskonale znane szczególnie kibicom boksu. Jego ojciec należał do ścisłej czołówki pięściarzy w kraju i z sukcesami walczył również na arenie międzynarodowej. Kuba udowodnił już, że ma talent nie tylko do hokeja. Wszyscy doskonale pamiętamy jego słynny pojedynek z Jean’em Dupuy. Na swoim koncie ma medale w kategoriach juniorskich, występy w młodzieżowych reprezentacjach kraju i w końcu powołania do seniorskiej kadry i złoty medal PHL – mówi Krzysztof Woźniak, prezes Tyski Sport S.A.