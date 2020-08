GKS Tychy - Stomil Olsztyn LIVE, WYNIK, NA ŻYWO, GDZIE OGLĄDAĆ Trener Artur Derbin debiutuje w ligowym meczu GKS Tychy

Wcześniej pisaliśmy: Przebudowany GKS Tychy z nowym trenerem Arturem Derbinem wchodzi do gry. Cel pozostaje bez zmian - awans do PKO Ekstraklasy. Na pierwszy ogień idzie Stomil Olsztyn.

W poprzednim sezonie GKS Tychy miał problemy z dużą liczbą straconych bramek, dlatego ściągnięto do linii obrony m.in. kapitana GKS-u Jastrzębie Kamila Szymurę i podwójnego mistrza Czarnogóry Nemanję Nedicia. Trener Derbin zabrał ze sobą z GKS-u Bełchatów Krzysztofa Wołkowicza i Bartosza Biela, obaj powinni być wzmocnieniem. W kontekście dużych zmian w kadrze, tyszanie potrzebują trochę czasu na zagranie, bo przed ligą zdążyli rozegrać tylko dwa sparingi i mecz Pucharu Polski z Wisłą Płock, przegrany 1:2 (to był oficjalny debiut Derbina na tyskiej ławce).

- Mimo że przerwa między sezonami była krótka, to każdy już stęsknił się za ligowymi zmaganiami - mówi trener Derbin. - W moim przypadku jest podobnie. Nie mogę się doczekać i z niecierpliwością oczekuję najbliższego meczu ligowego ze Stomilem Olsztyn.

W Tychach znają atuty Stomilu. Trener Derbin tak analizuje styl gry sobotniego rywala.

- Stomil preferuje sposób gry trójką lub piątką w obronie, ta strultura pozwala im na wiele opcji w atakowaniu. Jeżeli pozwolimy przeciwnikowi na takie działania, to jest w stanie odpowiednio kreować te sytuacje. Będziemy więc swój plan na to, by się temu przeciwstawić. My przede wszystkim chcemy pokazać się z dobrej strony, pokazać charakter, serce i na koniec radować z dobrego wyniku - stwierdził szkoleniowiec GKS-u Tychy.