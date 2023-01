GKS Tychy - Tauron Podhale Nowy Targ 6:2. Czwarta z rzędu wygrana tyszan ZDJĘCIA KIBICÓW I MECZU

GKS Tychy - Tauron Podhale Nowy Targ 6:2. Czwarta z rzędu wygrana tyszan

Hokeiści GKS Tychy robią wszystko, by zakończyć sezon zasadniczy rozgrywek na trzeciej pozycji. Podopieczni trenera Andrieja Sidorienki w niedzielny wieczór pewnie pokonali na Stadionie Zimowym Tauron Podhale Nowy Targ.

To była czwarta z rzędu wygrana tyszan w Polskiej Hokej Lidze. Ostatni zespół tabeli, który po tym jak stracił szanse zakwalifikowania się do play off tnie koszty działalności, nie sprawił gospodarzom kłopotów i wyższość GKS nie podlegała dyskusji.

ZOBACZCIE ZDJĘCIA KIBICÓW I MECZU GKS TYCHY - PODHALE NOWY TARG