GKS Tychy - Zagłębie Sosnowiec ZDJĘCIA KIBICÓW, WYNIK Tyszanie odkuli się w derbach województwa śląskiego

Tyszanie w poprzednim meczu przegrali u siebie z Ciarko STS Sanok aż 2:7, dlatego bardzo chcieli odkuć się w derbach województwa śląskiego. Zagłębie w 28. kolejce powalczyło we wtorek z Comarch Cracovią ulegając tylko 1:2. Jednak sosnowiczanie przyjechali do Tychów z serią czterech porażek z rzędu oraz bez wygranej w tym sezonie z GKS-em (trzy przegrane).

Tyszanie wygrali pierwszą tercję 1:0, zdobywając gola w przewadze jednego zawodnika. W 18. minucie Alex Szczechura zagrał zza bramki. Niespodziewanie krążek trafił do Christiana Mroczkowskiego, który skierował krążek do siatki. Zaskoczony bramkarz Zagłębia Andriej Fiłonienko nie zdołał go zastrzymać.