GKS Tychy zagra w play off z Comarch Cracovią. Trener Sidorenko wierzy w swój zespół ZDJĘCIA

GKS Tychy zagra w play off z Comarch Cracovią. Trener Sidorenko wierzy w swój zespół

Hokeiści GKS Tychy w środę 23 lutego przystąpią do rywalizacji play off z Comarch Cracovią.

- Dobrze byłoby, gdyby przerwa między sezonem zasadniczym a play offami była dłuższa, bo można by się lepiej przygotować do najważniejszej części sezonu. Będziemy jednak musieli rywalizować z marszu, ale ostatnio graliśmy bardzo dobrze co pozwala mieć nadzieję na korzystny wynik - powiedział Andriej Sidorenko, trener GKS Tychy.

