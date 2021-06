Glifosat, toksyny i nikiel w płatkach owsianych! Druzgoczący raport fundacji Pro-Test. SPPZ odpowiada TK

Obraz haaijk z Pixabay

Płatki owsiane to pozornie zdrowy wybór związany z odżywianiem. Często sięgamy po nie na śniadanie, mając na uwadze walory płynące z ich konsumpcji. Jak się jednak okazuje, nie zawsze płatki owsiane są dobre. Fundacja Pro-Test przeprowadziła badanie, z którego wyniki są druzgoczące. W 12 rodzajach płatków owsianych wykryto glifosat, toksyny i nikiel. Co na to Stowarzyszenie Producentów Produktów Zbożowych? W ich opinii płatki pochodzące z raportu są całkowicie bezpieczne dla zdrowia.