Glinka Geo Park na Żywiecczyźnie: najpiękniej położone kąpielisko w województwie śląskim, pośród gór. To unikatowe miejsce. Zobaczcie sami

Glinka Geo Park na Żywiecczyźnie: najpiękniej położone kąpielisko w województwie śląskim, pośród gór

Kąpielisko Geo Park w Glince to idealne miejsce, aby wypocząć nad wodą w letnie dni. Basen w Glince, niewielkiej miejscowości leżącej w gminie Ujsoły, powstał w miejscu dawnego kamieniołomu otoczonego gęsto porośniętymi wzgórzami, co tworzy piękny i oryginalny krajobraz. Co więcej, w Geo Parku znajdują się również atrakcje takie jak parki linowe, czy ścianki wspinaczkowe, dzięki czemu miejsce to jest odwiedzane przez fanów mocniejszych wrażeń. Zapraszamy do zapoznania się z jednym z najbardziej unikatowych kąpielisk w województwie śląskim!