Gliwice. Beztroska zabawa nad jeziorem Czechowice mogła zakończyć się tragedią. Sezon kąpielowy jeszcze się nie zaczął, a na plaży już tłum

W niedzielę, 6 czerwca, niemal doszło do tragedii. W związku z tym, że jeszcze nie rozpoczął się sezon kąpielowy, to na jeziorze w Czechowicach nie są wyznaczone jeszcze miejsca, gdzie bezpiecznie można pływać. Ponadto dopiero ogłoszony zostanie przetarg, który wyłoni jednostkę, która będzie strzegła bezpieczeństwa plażowiczów. W długi weekend czerwca, w ramach dyżuru, 3-6 czerwca, nad wodą byli ratownicy WOPR Gliwice.

- Apelujemy o zachowanie rozsądku nad wodą. Rodzice niestety często zapinają, że muszą pilnować swoich dzieci. W tym wypadku, 10-latka nie powinna w ogóle być sama w wodzie. Maluchy muszą być pod stałą opieką dorosłych. Apelujemy do rodziców, by mieli cały czas oko na swoje dzieci - apeluje Bogdan Kozłowski, prezes WOPR w Gliwicach.

- Nie pijmy też alkoholu nad wodą. Czasem, w słoneczny dzień, wystarczy 2-3 piwa, by wprowadzić nas w stan upojenia alkoholowego. Wtedy nie trudno o tragedię. Wystarczy, że nagle ktoś, po godzinie leżenia na słońcu pomyśli, by wbiec do wody. A woda jest jeszcze na to za zimna. Taki szok termiczny jest bardzo niebezpieczny - apeluje o rozsądek nad wodą Bogdan Kozłowski, prezes WOPR w Gliwicach.