Gliwice: Czy pamiętacie, jak wyglądało miasto, gdy jeździły tramwaje?

Gliwice były w czołówce

Gdyby władze Gliwic nie zlikwidowały tramwajów - świętowalibyśmy w tym roku 127 lat tramwajów w Gliwicach. Tramwaje na Górnym Śląsku pojawiły się jeszcze pod koniec XIX wieku, w Zagłębiu Dąbrowskim - dopiero pod koniec lat 20. XX stulecia, chociaż pierwsze plany powstały jeszcze za cara. Jedną z pierwszych uruchomionych na Górnym Śląsku linii była ta z Gliwic do Zabrza (w sierpniu 1894 roku).

Jak czytamy na stronie www.gliwiczanie.pl, w kwietniu 1892 roku podpisano umowę na realizację pierwszej linii tramwajowej na trasie Gliwice – Zabrze – Chebzie – Królewska Huta (ob. Chorzów Miasto) – Bytom – Piekary Śl. 27 maja 1894 roku oddano do eksploatacji pierwszy etap linii między Piekarami Śląskimi, a Bytomiem. Kolejny odcinek uruchomiono 26 sierpnia z Gliwic do Zabrza. Obydwa odcinki połączono jeszcze tego samego roku 30 grudnia. Cała trasa liczyła prawie 35 km długości.

Do prowadzenia pociągów tramwajowych sprowadzono specjalne lokomotywy parowe przystosowane do poruszania się ulicami miast. Ale protestowali mieszkańcy, skarżąc się na hałas i smród spalin. Wprowadzono więc w samym mieście takie rozwiązanie: koń ciągnął wagony od dworca kolejowego do Placu Inwalidów Wojennych.

Jednak nie trwało to długo i Gliwice znów znalazły się w czołówce nowoczesności - jak podają gliwiczanie.pl w 1898 roku przystąpiono do przebudowy i elektryfikacji tramwajów gliwickich. Uruchomienie trakcji elektrycznej odbyło się 30 marca 1899 roku.

Czasy i potrzeby mieszkańców zmieniały się, a tramwaje - zawsze nadążały. W 1949 roku na terenie Gliwic tramwaje obsługiwały trzy relacje. Były to połączenia z ul. Zygmunta Starego do dworca PKP (nr 1), z Trynku do dworca PKP (nr 2) oraz z Wójtowej Wsi przez Gliwice i Zabrze do Chorzowa (nr 4).