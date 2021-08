Gliwice. Dziewczyna wtargnęła pod nadjeżdżający samochód. Potrącenie 18-latki zakończyło się mandatem dla... potrąconej na pasach

Potrącenie pieszej w Gliwicach

We wtorek, 24 sierpnia około godziny 14.55 na skrzyżowaniu ulic Skowrońskiego i Leśnej w Gliwicach doszło do potrącenia pieszej. 18-latka nie patrząc czy nadjeżdża samochód wtargnęła na jezdnię. Kierująca samochodem osobowym nie miała szans, by się zatrzymać. Próbowała ominąć pieszą, ale i tak doszło do potrącenia.