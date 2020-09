Gliwice: fragment zachodniej obwodnicy gotowy, otwarta dla kierowców od 6 września

Fragment zachodniej obwodnicy Gliwic, czyli droga od ul. Rybnickiej do Daszyńskiego w Gliwicach jest gotowa. To jeden z etapów budowy kompleksowej obwodnicy miasta, która ma być gotowa w całości 2022 roku.

- W najbliższych tygodniach zakończymy też prace na kolejnym odcinku obwodnicy Gliwic: pomiędzy węzłem autostrad A1 i A4 i ulicą Bojkowską. Prace są już w zasadzie na ukończeniu - powiedział Mariusz Śpiewok, wiceprezydent Gliwic. To bardzo ważny odcinek dla południowego rejonu miasta. Jego zakończenie to kwestia tygodni.

Budowę zrealizowało konsorcjum firm Eurovia Polska i PRUIM za kwotę ok. 82,6 mln zł. 85 proc. tej sumy to dofinansowanie ze środków unijnych.

W kolejnym etapie (prace budowlane jeszcze nie rozpoczęły się) ma powstać końcowy fragment obwodnicy miasta, który pozwoli połączyć ją z DK 88. Wówczas to powstanie kompletne połączenie od wielkiego węzła autostradowego do DK88.

W niedzielę, o godz. 6 rano, jak potwierdza Urząd Miejski w Gliwicach, nową drogą od ulicy Rybnickiej do Daszyńskiego pojadą kierowcy

Ten odcinek zachodniej obwodnicy Gliwic liczy ok 3,5 km. Biegnie od ulicy Rybnickiej (DK78) do Daszyńskiego. Na razie, bo docelowo ma doprowadzić ruch do DK 88. Połączy więc dwie ważne i przelotowe arterie, a tym samym - odciąży gliwickie ulice.

Na oddanym właśnie do użytku odcinku ma jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu. Wyjątkiem są skrzyżowania z ul. Daszyńskiego i Rybnicką, gdzie liczba jezdni zwiększyła się do dwóch.

Jak podkreślał Artur Olchawa, dyrektor projektu z ramienia Eurovii Polska SA, rozbudowana została także ul. Rybnicka w rejonie skrzyżowania - łącznice i węzła drogowego z A4 (odcinek o długości ok. 600 m). Powstały także drogi serwisowe, które służą pieszym i rowerzystom.

- Dają możliwość przejechania rowerzystom takiej fajnej pętli, która w sumie ma ponad 7 kilometrów długości, można się cieszyć i prędkością, bo są strome zjazdy i podziwiać panoramę okolicy -dodawał.

Powstały także w ramach tej inwestycji nowe skrzyżowania z ulicami: Ku Dołom, ul. Kosów i przedłużeniem ul. Biegusa.