Gliwice: fragment zachodniej obwodnicy gotowy. Trasa otwarta dla kierowców od 6 września

Zachodnia obwodnica Gliwic otwiera się w weekend. Mowa o odcinku od ul. Rybnickiej do Daszyńskiego. W sobotę imprezy sportowe, w niedzielę - drogą pojadą kierowcy.

Otwarcie zachodniej obwodnicy w weekend 5-6 września Fragment zachodniej obwodnicy Gliwic, czyli droga od ul. Rybnickiej do Daszyńskiego w Gliwicach jest gotowa. To jeden z etapów budowy kompleksowej obwodnicy miasta, która ma być gotowa w całości do 2022 roku. Miasto zapowiada, że kwestią tygodni jest ukończenie odcinka pomiędzy węzłem autostrad A1 i A4 oraz ulicą Bojkowska.

Do zrealizowania pozostanie odcinek od Daszyńskiego wiodący do ul. Sowińskiego. Wówczas trasą dojedziemy do DK 88. Kliknij poniżej i zobacz zdjęcia

W sobotnie przedpołudnie (5 września) oficjalnie zakończono inwestycję. Godzinę później rozpoczęło się wydarzenie dla mieszkańców pod hasłem "Aktywna obwodnica". Ruch samochodowy zaplanowano puścić w niedzielę, 6 września, rano. Budowę zrealizowało konsorcjum firm Eurovia Polska i PRUIM za kwotę ok. 82,6 mln zł. 85 proc. tej sumy to dofinansowanie ze środków unijnych.

Obecnie droga pozwala omijać centrum kierującym się np. z zachodu na południe Gliwic. Docelowo jednak będzie miała ogromne znaczenie. W kolejnym etapie (prace budowlane jeszcze nie rozpoczęły się) ma powstać końcowy fragment obwodnicy miasta. - W najbliższych tygodniach zakończymy też prace na kolejnym odcinku obwodnicy Gliwic: pomiędzy węzłem autostrad A1 i A4 i ulicą Bojkowską. Prace są już w zasadzie na ukończeniu - powiedział Mariusz Śpiewok, wiceprezydent Gliwic. To bardzo ważny odcinek dla południowego rejonu miasta.

Miasto, aby zrealizować całą planowaną inwestycję, musi jeszcze zbudować odcinek obwodnicy od oddawanego właśnie do użytku Rybnicka-Daszyńskiego do połączenia z DK 88. Ten fragment nie będzie już tak technicznie skomplikowany jak ten najnowszy.

Kompletna obwodnica Gliwic ma być gotowa, jeśli wszystko pójdzie z planem - jak się dowiedzieliśmy - do 2022 roku.

W niedzielę, o godz. 6 rano, jak potwierdza Urząd Miejski w Gliwicach, nową drogą od ulicy Rybnickiej do Daszyńskiego pojadą kierowcy Oddawany do użytku odcinek zachodniej obwodnicy Gliwic liczy ok 3,5 km. Biegnie od ulicy Rybnickiej (DK78) do Daszyńskiego. Na razie, bo docelowo ma doprowadzić ruch do DK 88. Połączy więc dwie ważne i przelotowe arterie, a tym samym - odciąży gliwickie ulice. Na oddanym właśnie do użytku odcinku ma jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu. Wyjątkiem są skrzyżowania z ul. Daszyńskiego i Rybnicką, gdzie liczba jezdni zwiększyła się do dwóch.

Jak podkreślał Artur Olchawa, dyrektor projektu z ramienia Eurovii Polska SA, rozbudowana została także ul. Rybnicka w rejonie skrzyżowania - łącznice i węzła drogowego z A4 (odcinek o długości ok. 600 m). Powstały także drogi serwisowe, które służą pieszym i rowerzystom.

- Dają możliwość przejechania rowerzystom takiej fajnej pętli, która w sumie ma ponad 7 kilometrów długości, można się cieszyć i prędkością, bo są strome zjazdy i podziwiać panoramę okolicy -dodawał.

Powstały także w ramach tej inwestycji nowe skrzyżowania z ulicami: Ku Dołom, ul. Kosów i przedłużeniem ul. Biegusa.

Jak podkreślał dyrektor Artur Olchawa, droga jest przystosowana do ruchu ciężkiego, są tu zamontowane systemy do przejazdu ciężarówek, np. wagi preselekcyjne, które pozwalają wyłapać przeciążone samochody, tak więc daje duże możliwości zarządcy drogi do potencjalnego wykorzystania tych systemów. Wzdłuż drogi ustawiono ponadto tablice zmiennej treści, które podobnie jak pozostałe w mieście, przekazywać będą informacje dla kierowców o ewentualnych utrudnieniach czy zdarzeniach drogowych w mieście.

Były także podziemne niespodzianki: - Na początku budowy odkryliśmy stanowisko artylerii przeciwlotniczej, która przed wojną i w czasie wojny zabezpieczała lotnisko w Gliwicach, jedna z podstaw - bardzo ładna - została zdeponowana w takim małym lapidarium, które Eurovia przygotowała od strony Rybnickiej, ma się tam pojawić tablica informacyjna, którą przygotuje gliwickie Muzeum - wyjaśnia. - Jedna z podstaw pojechała do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Oprócz tego w lapidarium postawiliśmy dwie prowizoryczne podstawy armat, które też tam się znalazły i świadka tego, że lodowiec dotarł aż tutaj w ten rejon, czyli potężny głaz narzutowy, który stanął obok świeższych zabytków. Postawiliśmy też, znaleziony przez przypadek, kamień graniczny miasta Gliwice, na wylocie w stronie Nieborowic.

Podczas sobotniego otwarcia odcinka obwodnicy pojawili się także społecznicy z inicjatywy Ratujmy Wilcze Doły. Nie bez powodu - obwodnica biegnie polami w bezpośrednim sąsiedztwie terenu Wilczych Dołów, w sąsiedztwie osiedla Sikornik w Gliwicach.

To tam ma powstać wielki zbiornik przeciwpowodziowy, budowie którego w planowanym przez miasto kształcie i wielkości sprzeciwiają się, podkreślając na podstawie przygotowanych przez ekspertów niezależnych opracowań, że jest przeskalowany i w dodatku ingeruje w cenny przyrodniczo, obfitujący w chronione gatunki, ale także - istotny dla mieszkańców naturalny obszar rekreacyjny

Dali temu wyraz pojawiając się na sobotnich wydarzeniach z wielkim transparentem "Ratujmy Wilcze Doły", by kolejny raz przypomnieć o inicjatywie i o tym, że nie ustają w działaniach na rzecz ich uratowania.

