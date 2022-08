Gliwice. Industriada 2022 już niebawem. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się pod hasłem „Po szychcie. Czas na fajrant!” Sprawdź PROGRAM

Motywem przewodnim, wokół którego zaplanowano tegoroczną Industriadę jest „Po szychcie. Czas na fajrant!”.

- Zapraszamy do wspólnej podróży, do świata tradycji środowisk robotniczych, do czasów kiedy celebracja czasu wolnego stała się prawdziwym majstersztykiem – piszą organizatorzy Industriady.