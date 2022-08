Gliwice. Kierowca uwięziony wewnątrz przewróconego samochodu. Na A4 lądował helikopter LPR

Wypadek na A4

Dziś, 6 sierpnia, w sobotę, przed godziną 14:00, dyżurny KM PSP w Gliwicach przyjął zgłoszenie o wypadku samochodu osobowego na trasie autostrady A4. Do zdarzenia doszło na wysokości miejscowości Chechło, w gminie Rudziniec, w kierunku Wrocławia.

Strażacy zastali samochód osobowy przewrócony na bok na poboczu jezdni. Zabezpieczyli miejsce zdarzenia i przystąpili do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy kierowcy, który wciąż znajdował się w pojeździe. Aby uzyskać do niego dostęp i ewakuować go z pojazdu, strażacy musieli użyć sprzętu hydraulicznego.

Poszkodowany przytomny został przetransportowany przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do szpitala. Trwa wyjaśnianie przyczyn wypadku.

W akcji ratunkowej brało udział 5 zastępów straży pożarnej - 21 strażaków, policja oraz LPR.