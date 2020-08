Gliwice: klimatyczne uliczki Starówki zmieniły się. Zobaczcie, aż chce się tu usiąść przy stoliku

Wokół Rynku w Gliwicach zamknięto ponad miesiąc temu niektóre uliczki, wszystko po to, by właściciele restauracji i knajpek mogli zaprosić w sezonie swoich klientów do biesiadowania pod chmurką. Żeby ulice żyły, zaroiły się od odwiedzających nie tylko punkty gastronomiczne.

Efekt? Bardzo dobry, szczególnie że to pierwszy sezon, a w dodatku - w wyjątkowych okolicznościach. Gliwiczanom i gościom natychmiast się spodobały, o czym świadczy frekwencja.