Gliwice. Letnia strefa Areny Gliwice będzie pełna atrakcji. Wystąpią m.in. Sanah i Paluch, nie zabraknie też sportu

Wielkanoc 2021. Przeor klasztoru Dominikanów w Gdańsku: - Zamknięcie świata zewnętrznego, to szansa, by znaleźć szczęście w samym sobie

Przed nami kolejne święta, spędzane w oddaleniu od bliskich. I nie tylko bliskich, ale generalnie - od ludzi. A także od Kościoła. Jak być z kimś blisko, kiedy jest się od siebie daleko? Jakie plusy niesie nam codzienność z koronawirusem w tle? Czy ci, którzy od ponad roku nie byli w Kościele, do niego wrócą? Jak będzie wyglądać odwrót od samotności i czy to w ogóle możliwe? I czy jakieś plusy niesie nam codzienność z koronawirusem w tle? - Wydaje mi się, że uczestnictwo w zbiorowej pogoni nie przynosi szczęścia. Paradoksalnie, zamknięcie świata zewnętrznego może sprawić, że zauważymy, iż to szczęście nie czeka w knajpie lub na zewnątrz nas. To jest szansa, by znaleźć szczęście w samym sobie - mówi Michał Osek, przeor klasztoru Dominikanów w Gdańsku