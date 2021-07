Gliwice. Otwarcie sklepu HalfPrice w CH Forum. W ofercie produkty znanych marek. Kupimy tu odzież, obuwie, dodatki do domu i zabawki

Otwarcie HalfPrice w CH Forum w Gliwicach

W CH Forum od 20 lipca można robić zakupy w nowym sklepie. To HalfPrice. Sklep powstał w dotychczasowym miejscu salonu CCC. HalfPrice to polski odpowiednik TK Maxx, jest to nowa sieć sklepów należąca do Grupy CCC. Nowy sklep ma powierzchnię 1503 m kw. i należy do kategorii off-price. Tutaj klienci znajdą produkty znanych marek w niższych cenach.

Half Price w Gliwicach oferuje:

odzież,

obuwie,

akcesoria,

kosmetyki,

zabawki

artykuły dekoracji domu

artykuły wyposażenia wnętrz

Sieć HalfPrice należy do Grupy CCC, która planuje otwarcie do końca roku w Polsce około 60 sklepów stacjonarnych marki.

- Jest wśród nich także CH FORUM, co jest bardzo dobrą wiadomością dla klientów z Gliwic i okolic. Jak również potwierdzeniem, że nasz obiekt to atrakcyjna handlowo lokalizacja. Sklepy HalfPrice to interesujący nowoczesny koncept, który jeszcze bardziej uatrakcyjni naszą ofertę - mówi Patrycja Duczmal, dyrektor CH FORUM z ramienia MVGM.