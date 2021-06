Gliwice. Pies pogryzł 12-latka na Sikorniku. Rodzina szuka właścicielki czworonoga i ostrzega przed nią mieszkańców

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w Gliwicach w piątek 11 czerwca. 12-letni Kuba jeździł na rowerze po polach przy Sikorniku około godz. 7.40. Nagle rzucił się na niego pies jednej z kobiet, które spacerowały w tym miejscu.

- Mieszkamy na Sośnicy. Mąż jeździ do pracy, więc odwiózł syna do dziadka. Kuba lubi jeździć na rowerze, więc wybrał się na Sikornik. Tam nagle zaatakował go pies. Kobieta nie przejęła się chłopakiem, po prostu odeszła. Syn był w szoku, nie wiedział, co ma robić i jak się zachować. Kuba jest obrońcą zwierząt, dla niego ważne jest to, żeby psu się nic nie stało - mówi Dominika Zalewska.