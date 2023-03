Gliwice: Powstał klip o kultowym, gliwickim osiedlu. "My z globalnej wioski – jeden Sikornik". Jesteście stamtąd? Wspominajcie! WIDEO MAKI

Raperzy nagrali utwór o Sikorniku. To kultowe osiedle w Gliwicach. Klip KdS, K.K.O., KobzytON - Sikornik (prod. Juri Kolka) pojawił się na kanale Youtube w piątek, 3 marca. W sobotę, 4 marca, ma ponad 2,3 tysiąca wyświetleń. Nic dziwnego, fajny bit, autentyczny tekst - twórcy opisują i pokazują kultowe, gliwickie osiedle. To musi trafiać do odbiorców! Słuchajcie, oglądajcie - przekonajcie się sami.