Gliwice przygotowały dodatkowe miejsca w przedszkolach i szkołach dla uchodźców z Ukrainy

Do gliwickich placówek edukacyjnych uczęszcza już kilkaset dzieci.

- Albo są powiększane klasy istniejące, albo tworzone są tzw. klasy wyrównawcze. Oczywiście wydział edukacji urzędu miejskiego koordynuje wszystko w szkołach - zapewnia Adam Neumann, prezydent Gliwic. - Co do zasady każda mama, każdy rodzic ukraiński, może ze swoim dzieckiem zwrócić się do szkoły, która znajduje się w pobliżu. Może także zwrócić się do dyrektora o przedstawienie oferty edukacyjnej dla swojego dziecka - dodaje.