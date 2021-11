Gliwice. Rusza budowa nowego parkingu przy instytucie onkologii. Na razie będą utrudnienia w parkowaniu

Rozpoczyna się budowa nowego parkingu przy Centrum Onkologii w Gliwicach

- W związku koniecznością wydzielenia na potrzeby budowy części obecnego parkingu, Instytut dysponuje ograniczoną liczbą miejsc postojowych. Już w tej chwili wszystkie są zajęte. Ze względu na to, na ul. Wybrzeże Armii Krajowej w kierunku ul. Jana Śliwki, od godzin porannych tworzą się zatory drogowe. Instytut Onkologii apeluje o dojazd do placówki komunikacją miejską lub pozostawienie samochodu w centrum Gliwic - informuje Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach.

Jak podkreślają urzędnicy, do czasu zakończenia inwestycji, które planowane jest w czerwcu 2022r. trzeba liczyć się ze zmniejszoną liczbą miejsc parkingowych. Każdy, kto dojeżdżał do tego szpitala wie, że już był z zaparkowaniem w jego bezpośrednim sąsiedztwie duży kłopot. Warto więc zastosować się do sugestii, by przyjeżdżać np. komunikacją miejską - bo znaleźć miejsce do pozostawienia samochodu będzie jeszcze trudniej.