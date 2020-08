Gliwice: rusztowanie runęło na chodnik i zaparkowane samochody. Cud, że nikomu nic się nie stało

Do niebezpiecznie wyglądającego zdarzenia doszło w środę 26 sierpnia w Gliwicach na ul. Dworcowej (w rejonie budynku Dworcowa 60, na przeciwko przystanku autobusowego). Jak informuje podinspektor Marek Słomski, oficer prasowy gliwickiej policji, 10.36 do służb dotarło zgłoszenie, że na ul. Dworcowej runęło rusztowanie.

Jak się dowiedzieliśmy, to budynek dawnego sklepu ogrodniczego "Ziarenko".

- Na miejsce dotarli policjanci i straż pożarna. Na szczęście nie było osób poszkodowanych. Uszkodzone zostały natomiast pojazdy, które były tam zaparkowane - relacjonuje policjant.