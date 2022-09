Gliwice. Start-up kulturalny – kończy się czas na składanie wniosków. Otrzymaj wsparcie na realizację działań kulturalnych

Jak informuje Urząd Miasta Gliwice na swojej stronie internetowej, wsparcie oferowane dla Start-upów Kulturalnych jest zróżnicowane i dopasowane do konkretnych projektów. Składa się na nie zarówno wsparcie finansowe, jak i merytoryczne oraz udostępnienie sali koncertowej, a nawet wypożyczenie sprzętu, np. nagłośnienia. Regulamin konkursu powstał po konsultacjach przeprowadzonych za pośrednictwem platformy partycypacyjnej DecydujMY Razem.

Organizatorem programu jest Centrum Kultury Victoria w Gliwicach. Pytania dotyczące programu można zadawać telefonicznie pod numerem 32 444 28 12 wew. 14 lub wysyłając wiadomość na adres mailowy [email protected]

W pierwszej edycji przyznano cztery dofinansowania, teraz czas na kolejne inicjatywy.

– Efekty pierwszego, pilotażowego programu Start-up Kulturalny już są widoczne. Za nami – połączona z koncertem – premiera teledysku grupy Velveteve w gliwickiej Cechowni. Lada moment inicjatywa społeczna SUBU See U Be U zaprosi nas do tańca w ramach projektu „Kultura zbliża – Salsa Central” – informuje za pośrednictwem strony CK Victoria Paweł Ciepliński, dyrektor placówki.