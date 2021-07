Gliwice. Studenci Politechniki Śląskiej wygrali prestiżowe zawody Droniada. Osiągnęli najwyższy wynik w historii konkursu

Kolejny wielki sukces Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Studenci z koła naukowego High Flyers - w składzie: Jakub Tomczak, Paweł Piórkowski, Krzysztof Lewandowski, Dawid Rudy i Jacek Grzybowski - zwyciężyli w ogólnopolskim konkursie Droniada 2021.

- Ten sukces studentów niesamowicie cieszy. Zapracowali na niego również opiekunowie i pracownicy Politechniki Śląskiej. Stawiamy na nowoczesne kształcenie, które jest oparte na aktywności studentów w ramach kół naukowych i realizacji najróżniejszych projektów. Twierdzimy, że nasza strategia jest słuszna. Dzięki właśnie takim młodym ludziom, którzy perfekcyjnie połączyli to, czego nauczyli się w teorii i w praktyce laboratoryjnej, i wykorzystali to w konkursie, aby pokazać, że ta wiedza jest bardzo użyteczna. To wszystko pozwala nam patrzeć z optymizmem w przyszłość - podkreślił prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, prorektor ds. ogólnych Politechniki Śląskiej.