Gliwice: weekendowa przygoda w przestworzach. Gliwickie Centrum Edukacji Lotniczej

W sobotę, 28 sierpnia zwiedzanie zaplanowano od godz. 13.00 do 18.00, w niedzielę GCEL będzie można odwiedzić w godz. od 10.00 do 18.00. Wejścia będą odbywać się co pół godziny.

Zwiedzanie jest bezpłatne, ale liczba miejsc ograniczona, konieczne są rezerwacje. Już wiadomo, że impreza jest oblegana, zarejestrowało się blisko 700 osób. Rezerwacji można dokonywać na stronie www.gliwice.eu

Na uroczyste otwarcie zaprasza Aeroklub Gliwice i Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej.